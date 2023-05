Árpa Attila maga számolt be arról, hogy édesapja egy eldugott tanyán lett rosszul, bár ennek ellenére a mentők tíz perc alatt kiértek a helyszínre és azonnal kórházba szállították. A színész köszönetet mondott apja orvosainak és ápolóinak is a bejegyzésében, de azóta nem beszélt Árpa József állapotáról. Most azonban jó hírekkel jelentkezett a közösségi oldalán, elárulta, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően apja túl van az életveszélyen, sőt már a kórházat is elhagyhatta - vette észre az színész bejegyzését az Origo.

Köszönjük, hogy ennyien aggódtatok. Hazaengedték, Joschi Arpa jól van.

Külön köszönet a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika dolgozóinak, és László Gellér professzornak" - írta megkönnyebbülten Árpa Attila, aki egy fotót is mutatott édesapjáról, melyen még jól látszik a kórházi kötés helye a karján. Fia rögtön egy közös ebéddel köszöntötte a kórházat elhagyó édesapját, aki egy steakkel ünnepelte, hogy jobban van - idézi a Bors Árpa Attila bejegyzését, amit a linkre kattintva tekinthet meg.