„Rengeteg videót kellett arról beküldenem a bíróságra, hogy nem vagyok nyomi, sem elveszett, hanem gondoskodó apuka vagyok. Videókat adtam be arról is, hogy tudok pelenkázni. Kinga azzal indokolja, hogy szerinte csak nála kell lennie a gyereknek, hogy még soha nem volt az anyukája nélkül, soha nem aludtak külön. Holott sok közös barátunk vigyázott már rá éjszaka. Illetve azt is mondja, hogy én nem tudom ellátni Lilit, vagyis képtelen vagyok rá”