A harmonikás menyasszonyával, Jenniferrel pózolt a képen, igencsak merész pózban - szúrta ki a Bors.

A gyönyörű Jennifer egy igencsak kivágott bodyban fekszik a rakparton egy zebrán, Szabó Ádám pedig nemcsak szó szerint a lábainál hever, de még bele is harap az egyikbe.

A szerelmespár egyébként már régóta ismeri egymást, de csak novemberben jöttek össze, amikor egyesek szerint Jennifer egyébként még férjnél volt. Most pedig már el is jegyezték egymást, ráadásul nem is akárhogyan, Ádám egy pingvinjelmezben kérte meg kedvese kezét.