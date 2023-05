A népszerű színművész, Száraz Dénes is búcsúzik Suhajdától, akivel egyszer már megjárták a Mount Everestet. Igaz, akkor csak az alaptáborig.

Száraz Dénes 2017-ben boldogan mesélt arról, mekkora megtiszteltetés számára, hogy Klein Dávid és Suhajda Szilárd társaságában valósíthatja meg az egyik legnagyobb álmát: elkísérhette őket a Mount Everest 5300 méteres magasságban lévő alaptáborába.

Kaptam egy levelet, amelyben az állt, hogy Klein Dávid és Suhajda Szilárd április–májusban másszák az Everestet és alakul melléjük egy trekkingcsapat, amely elkíséri őket az alaptáborig, és mit szólnék hozzá, ha én is mennék. Először el sem akartam hinni, naná, persze. Ez az egyik legnagyobb álmom! A célom az alaptábor (5340 m) elérése, miután hozzászoktam a magassághoz, és már otthonosan mozgok abban a környezetben, rövidebb terepfutásokat, hegyre futásokat is tervezek, de ez nagyban függ az állapotomtól. Majd 10-12 nap ottlét után áttúrázom az Island Peak (6180 m) lábához és megpróbálkozom elérni a csúcsot

– mondta akkor Dénes, aki sikerrel teljesítette is a kitűzött célt, eljutott az alaptáborig Az ott készült fotót azóta is nagy becsben tartotta a színész, azonban most még nagyobb értéke lett számára.

„2017, a Mount Everest alaptábora. Köszönöm, hogy akkor elkísérhettelek, köszönöm, hogy ismerhettelek. Szeretet, odaadás, erő, őszinteség. Példaképként élsz tovább az életemben. Ég Veled, Szilárd!”

– búcsúzott az Instagram-oldalán a színész.