2022 augusztusa és 2023. július 12-e között 13 országból, 92 Salmonella Senftenberg esetet jelentettek.

Egy beteg belehalt a fertőzésbe.

Az első eset Franciaországban, 2022. augusztus 22-én történt, a legutóbbi esetet pedig 2023. június 24-én Svédországban. Az érintettek a legtöbbször cherry koktélparadicsomot fogyasztottak a tünetek megjelenése előtt.

A járványért felelős baktériumtörzset egy koktélparadicsomot tartalmazó vegyessalátában mutatták ki először 2022. augusztus 17-én Franciaországban.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szóvivőjének tájékoztatása szerint Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Svédországban készült esetinterjúk is a koktélkoktélparadicsomra engedtek következtetni, mint a fertőzés hordozójára - írja a The Sun nyomán az life.hu.

Azt nem tudni, hogy egyetlen termelőtől származtak-e a betegséget okozó paradicsomok és hogyan került rájuk a baktérium. Azt gyanítják, a földek öntözése vagy a zöldség mosása közben fertőződhettek meg.

A szalmonella-baktérium a leggyakrabban tojásban és csirkében található meg, és akár két hétig is okozhat ételmérgezési tüneteket egyébként egészséges emberekben. A tünetek közé tartozik a hasmenés, gyomorgörcs, láz, hányinger, hányás, hidegrázás, fejfájás és véres széklet. A szalmonella súlyos esetekben halálos is lehet: különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek. Utóbbiaknál antibiotikum-kezelésre is szükség lehet, a betegség amúgy spontán gyógyul.

A Salmonella Senftenberg terjedése főleg azért aggasztó, mert ez esetben a fertőzést antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek okozzák, így az antibiotikumokkal történő kezelés hatástalan.