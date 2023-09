Szorcsik Viki jelenleg a Power of Love társkereső reality műsorvezetőjeként látható a SuperTV2-n. Nem is kívánhatott volna magának jobb kihívást, ugyanis ő maga is megtapasztalta már, milyen bonyolult a párkeresés, sőt, az is előfordult, hogy egy tévéműsorban lett szerelmes.

Szorcsik Viki a hot!-nak mondta el a véleményét arról, hogy szerinte meg lehet-e találni az igazit vagy a szerelmet egy realityben, a kamerák előtt - derül ki az Origo cikkéből.

Azt gondolom, hogy igen, mert ez konkrétan velem is megtörtént egy másik műsorban. A kamerák előtt lettem szerelmes, tehát az én példám azt mutatja, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen

- árulta el a lapnak, hogy mikor és hogyan jöttek össze Csutival.