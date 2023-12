Tótg Gabi élő adásban gratulált férjének, hogy megnyerte a Dancing with the Stars idei évadát. Idáig rendben is lenne. Szép gesztus. Tóth Gabinak azonban ezt is csak a maga módján sikerült teljesítenie. Nem bírta volna ki, ha cinikusan nem toldja meg egy fél mondattal ami így már inkább egy üzenet lett és ezzel el is veszítette az igazi értékét...

Örülök, hogy hozzátehettem ehhez

- mondta már kicsit halkabban az énekesnő rögtön azután, hogy színpadiasan gratulált.