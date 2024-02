Különleges vaddisznó elejtésével zárta az évet Nikl Béla: egy úgynevezett „babos” vaddisznót ejtett el a földvári határban - írja a teol.hu.

– A Dunaföldvári Vadásztársaság területén, amelynek már régóta tagja vagyok, állományritkító vadászatot tartottunk december 28-án. Ott került terítékre ez a különleges, két év körüli, 80–90 kilós példány. A vadásznyelv babos disznóknak hívja azokat az egyedeket, amelyeknél a megszokott barna sörték színébe a házi disznóra utaló fehéres-rózsaszínes foltok vegyülnek.

Ezek a példányok a házi és a vaddisznók genetikai keveredéséből születnek. Korábban, amíg az erdőkben a jó makktermés alkalmával kiterelve tartották a házisertést, gyakran megesett, de még ma is előfordul, hogy a házi- és a vaddisznó „találkozásából” fehér-fekete foltos malacok születnek.

Az így születő utódok egyedi és megismételhetetlen bőrt (gereznát) jelentenek a szerencsés elejtőnek. Ezeknek a foltos egyedeknek a túlélési esélye ugyanolyan, mint az átlagos vaddisznóké, viszont genetikailag rontják a vadon élő állományt, ezért nemkívánatosak a populációkban.

– Kilövéskor selejtezési szempont is, hogy ezektől a példányoktól megtisztítsák az állományt – fogalmazott Nikl Béla, aki szerint éppen ezért igen ritka az ekkora, felnőtt állat. Mint mondta, a vadásztársaságoknak egyébként is ki van adva feladatul az állományszabályozó vadászat, vagyis hogy a területükön található populáció mekkora részét kell kilőni. A vaddisznók ugyanis annyira szaporák és olyan károkat okoznak, hogy muszáj kordában tartani a létszámot – számolt be a vadász.