A táncosnő nemrég szakított Meggyes Dáviddal, akivel már a családalapításon is gondolkodtak, többen is úgy gondolják, hogy ehhez az énekesnek is köze lehet. Eddig mind a ketten tagadták, hogy vonzódnak egymáshoz, de rengeteg időt töltenek együtt a Dancing with the Stars óta.

Alexandra a napokban komoly bosszúságról számolt be a közösségi oldalán, ugyanis van egy internetező, aki minden egyes posztját feljelenti az Instagramnál, mintha azok valamilyen (vallási, szexuális) okból, netán rasszista tartalom miatt kifogásolhatók lennének. A táncosnő persze vigyáz arra, mit posztol, de így is gondot okoz neki az ismeretlen rosszakaró - írja az Origo.

Forrás: Instagram