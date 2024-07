Sydney van den Boscht nemrég az újabb esküvőjéről kérdezték, ugyanis új párja, Beni év elején megkérte a modell kezét, amikor együtt Balira utaztak. Nem vártak túl sokat az esküvő szervezésével, sőt, már a biztos dátum is megvan. Most elárulta, hogy állnak a szervezéssel, és az is kiderült, hogy az egyik legfontosabb dolog, a menyasszonyi ruha még nem készült el - emiatt aggódik is egy kicsit.

A visszaszámlálás megkezdődött. Öltöny, zenekar, fotós, videós és természetesen esküvőszervező “már” van… ruhám pedig reméljük lesz a nagy napra!

írta közös képük mellett.

Nagyon boldog, várja az esküvőt

"Jegyben járunk, és vészesen közeleg a közös nagy napunk, már a dátumot is kitűztük. Nagyon hasonlítunk egymásra kívülről-belülről. Az elején gyorsan közel hozott minket egymáshoz az, hogy ennyire hasonló az érdeklődési körünk, és a legtöbb kérdésben ugyanúgy gondolkodunk. Többször is előfordult, hogy a kapcsolatunk kezdetekor megkérdezték tőlünk a barátok, hogy testvérek vagyunk-e, hiszen ugyanolyan kék a szemünk, és a vonásaink is hasonlóak. Úgy érzem, megtaláltam a másik felem" – áradozott a modell nemrég az új kapcsolatról.