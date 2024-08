Gyakran két hétig is eltart a nagyon erős köhögés. Az orvos felhívta a figyelmet arra is, hogy a szamárköhögés ellen oltás is van és a korai antibiotikumos kezelésének fontosságát is hangsúlyozta.

Ez egy könnyen és gyorsan fertőző betegség, ami az újszülöttekre halálos veszélyt is jelenthet, ha a várandós anyuka elkapja a kórokozót.

