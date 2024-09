A mobiltelefon-használat káros hatásairól szóló vizsgálatok nem most kezdődtek, korábban azt feltételezték, hogy ezek az eszközök növelhetik a rák kialakulásának esélyét. 2011-ben még a WHO rákkutató ügynöksége is potenciálisan rákkeltőnek minősítette a mobiltelefonokat - írja az Origo.

A friss kutatás 1994-ig visszamenőleg elemzett minden olyan tanulmányt, amely a mobiltelefonok és a rákos megbetegedések közötti kapcsolatot kereste. A felülvizsgálat arra jutott, hogy még azokat sem fenyegeti az agydaganat, akik szinte egész nap telefonálnak.

Ken Karipidis, a felülvizsgálat egyik vezető szerzője szerint az eredmények megnyugtatók, különösen mivel napjainkban a mobiltelefon-használat gyakorlatilag megkerülhetetlen.

Az agydaganatok előfordulása nem nőtt a mobiltelefon-használat miatt

– mondta a kutató.

Megnézték, tényleg agydaganatot okoz-e a mobiltelefon-használat

A szakértői testület azt vizsgálta, hogy van-e összefüggés az agy- és nyálmirigyek rákos megbetegedései és a leukémia, valamint a vezeték nélküli technológiák, például mobiltelefonok, televíziók és babamonitorok által gyakran használt rádióhullámoknak való kitettség között. A végső elemzés 63, 1994-2022 közötti tanulmányt tartalmazott, amelyeket 10 ország 11 kutatója - köztük az ausztrál kormány sugárvédelmi hatósága - értékelt.