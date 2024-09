Elhízás és a rákkockázat

Egy 2017-es tanulmány szerint a magasabb testsúly növelheti több mint egy tucat rákfajta megjelenésének veszélyét. A vizsgálatban részt vevő túlsúlyos vagy kórosan elhízott embereknek a nyelőcső-, gyomor-, máj- és veserák közel kétszeres kockázatával kellett szembenézniük a normál testsúlyúakhoz képest.

Ennek oka, hogy a túl sok plusz kilóval küzdő embereknél magasabb lehet a szervezetben a gyulladás szintje, ami köztudottan növeli a rák megjelenésének esélyét.

Ezenkívül esetükben a sejtnövekedéssel összefüggő hormonok magasabb szintje is növelheti a rákkockázatot.

A mobiltelefon nem okoz agydaganatot

Egy új, Egészségügyi Világszervezet (WHO) által támogatott vizsgálat nem talált összefüggést a rendszeres mobiltelefon-használat és az agydaganat között. Eredetileg még 2011-ben nyilvánították potenciálisan rákkeltőnek a mobiltelefonokat, de azóta több vizsgálat is folyt a témában, amelyek cáfolták a korábbi elméletet. A legutóbbi felülvizsgálat szerint a vezeték nélküli technológia használatának óriási növekedése ellenére a rákos megbetegedések előfordulása nem emelkedett hasonló mértékben. Ez a megállapítás még azok esetében is igaz volt, akik hosszú ideig használják a mobiljukat, vagy több mint tíz éve van ilyen telefonjuk. Az utóbbi pár évben már maga a WHO is azon az állásponton volt, hogy valószínűtlen a mobiltelefon rákkeltő hatásáról szóló teória.