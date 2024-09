Egy nemrég felfedezett kullancs által terjesztett új vírus bizonyos esetekben megfertőzheti az embert, és károsíthatja az agyat is. A Wetland-vírusnak (WELV) elnevezett kórokozót először egy kórházi betegnél mutatták ki, akit a kínai Jinzhou városában kezeltek még 2019 júniusában, derül ki a The New England Journal of Medicine című folyóiratban múlt hét szerdán közzétett szerint jelentésből.

Láz, hányás, fejfájás

A 61 éves férfi körülbelül öt nappal azután, hogy ellátogatott az észak-kínai autonóm tartomány, Belső-Mongólia egyik vizes élőhelyeiről híres nemzeti parkjába, belázasodott, hányni kezdett és erős fejfájást tapasztalt. Orvosainak elmondta, hogy a park területén kullancscsípés érte, ezután alakultak ki a tünetei. Az antibiotikumok nem segítettek rajta, ami arra utalt, hogy a fertőzést nem baktériumok okozták.

A fertőzés egyik tünete a fejfájás

A vizsgálatok a férfi vérében lévő DNS és RNS elemzése során kimutattak egy addig még soha nem látott orthonairovírust, amelynek rokonait több kullancsfaj is hordozza. Az orthonairovírus-félék okozzák a krími-kongói vérzéses lázat, ami kullancscsípésekkel vagy fertőzött emberek testnedveinek való kitettséggel terjedhet, és gyakran halálos kimenetelű is lehet.

Miután felfedezték a kórházi kezelésre jelentkezett beteg vérében, a kutatók a fertőzés területén, Észak-Kínában – az említett nemzeti parkot is beleértve – kullancsokban és más állatokban kezdték keresni az új vírust.

Mintegy 14 600 kullancsot gyűjtöttek össze, amelyeknek nagyjából 2%-a volt pozitív a WELV genetikai anyagára. Öt kullancsfajban mutatták ki a vírust, de arányosan a Haemaphysalis concinna fajnevű kórokozót hordozó kullancsok voltak a leggyakrabban pozitívak. A kutatók által vizsgált juhok, lovak és sertések kis százalékában, továbbá egy Myospalax psilurus tudományos fajnevű nevű rágcsálóban is kimutatták a vírust.

A kullancsok a rágcsálók vérét sem hagyják le az étlapjukról

A vírus genetikai anyaga ugyanakkor az érintett területen sem a kutyákban sem pedig a szarvasmarhákban nem volt kimutatható, de a megvizsgált állatok némelyike antitesteket hordozott, ami arra utal, hogy az immunrendszerük egy bizonyos ponton védekezett a kórokozó ellen.