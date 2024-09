12 év kihagyás után visszatér a Megasztár! Ezúttal is a magyar zenei élet színe-java foglal helyet a megújult show zsűrijében, közülük ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt.

2024-ben a győztesre a hírnév mellett minden idők legnagyobb tehetségkutatós nyereménye vár: 40 millió forint, dalfelvétel a legendás Paramount Recording Studios-ban Los Angeles-ben és egy videoklip forgatás!

Önjelöltek és sztárjelöltek

Több száz reménybeli énekes lepte el a Bálna környékét idén nyáron. Mindannyian abban a reményben érkeztek a budapesti helyszínre, hogy megmutassák vélt vagy valós tehetségüket a Megasztár ítészcsapatának.

A zsűriben két egykori megasztáros is helyet foglal

Forrás: tv2

Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid értő füllel és nyitott szívvel fogadtak minden jelentkezőt, ám a látottak sokszor szélsőséges érzelmeket váltottak ki belőlük. Akadtak önjelölt dalnokok, akiknek az önbizalmuk nagyobb volt a tálentumuknál, de felbukkantak olyan csiszolatlan gyémántok is, akik a jövő sztárjaivá válhatnak.

Világsztárok nyomdokán

Aki idén megnyeri a TV2 zenés tehetségkutatóját, olyan mesés nyereményekkel gazdagodik, amely az országos hírnév mellett hatalmas segítség a zenei karrierjének beindításában. A 40 millió forinto pénzjutalom mellett felvehet egy dalt Los Angeles zenei fellegvárában, a Paramount Recording Studios-ban.

A legendás stúdiót több mint hatvan évvel ezelőtt alapította Brolin család. A nemzetközi zenei élet legnagyobb csillagai rögzítették lemezeiket az elmúlt évtizedek során, mások mellett

Michael Jackson, Celine Dion, a Guns’n’Roses, vagy éppen Snoop Dogg és Justin Timberlake.

A Paramount Group stúdiói az élő felvételek és a zenei utómunkálatok professzionális helyszíne. A dalfelvétel mellé klipforgatás is dukál, ami szintén a győztes nyereménye, és a legprofibb csapattal valósulhat meg.