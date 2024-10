Köllő Babett szeret és tud is élni, ha megteheti, hogy kényezteti magát, akkor ő meg is teszi azt. Függetlenül mások kéretlen véleményétől és más egyéb körülményektől. Az életvidám színésznő most is új kalandot keres, de ez már biztosan sokaknál kiveri a biztosítékot.... Kinézte magának a világ legfurcsább – ha lehet így fogalmazni – megjelenésű autóját, egy Tesla Cybertruckot. Már, ha ezt a monstrumot autónak lehet nevezni...

Forrás: Instagram

Köllő Babett ízlése

A külsőre páncélozottnak kinéző terepjáró új fejlesztés, Elon Musk tervezte, két elektromos motor hajtja, majdnem hat méter hosszú és több mint két méter széles... Szóval a pláza parkolókban lesz egy kis kényelmetlensége Babettnek, de ez őt a jelek szerint egy cseppet sem izgatja, neki egyszerűen tetszik ez a forma. A színésznő az Instagram-oldalán jelentette be a követőinek, hogyha minden jól megy, nemsokára egy ilyennel furikázik majd az utakon, ami nem meglepő módon vegyes fogadtatást kapott:

Ez borzalom, nagyon ronda.

– Nekem olyan, mint egy kukásautó.

Ez egy hűtő

– záporoztak az ehhez hasonló hozzászólások a színésznő közösségi oldalán, akit persze ezek a hangok sem fognak eltántorítani attól, hogy megszerezze, amit szeretne.