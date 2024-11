A Bridget Jones naplója című film óriási siker volt a nézők körében, így nem csoda, hogy három rész is készült belőle, hamarosan pedig érkezik a legújabb, negyedik is. A film előzetese csak pár órája elérhető, azonban máris hatalmas felháborodást váltott ki a nézők körében - írja az Origo.

A történetben ugyanis Mark Darcy (Colin Firth), Bridget Jones (Renée Zellweger) szerelme nincs benne. Az előző etapok szerint a férfi és a kicsit bolondos nő kapcsolata nem indult könnyen, ugyanis többször összejöttek, majd szakítottak, szerelmük pedig a harmadik részben bontakozott ki, melyben gyerekük is születtek. Nem csoda, hogy a rajongók a harmadik, 2016-ban bemutatott film után már izgatottan várták a folytatást, azonban az előzetes sokként érte őket.

Mark Darcy meghal a legújabb Bridget Jones filmben

A videóból kiderült, hogy Mark Darcy meghal, ami inkább csak azoknak okozott meglepetést, akik nem olvasták a könyvet. Az írónő, Helen Fielding negyedik könyvében ugyanis Mark tragikusan meghal, miközben emberi jogi ügyvédként dolgozik külföldön, így Bridget Jones pedig egyedül neveli két gyerekét.

Három film kellett ahhoz, hogy Bridget és Mr. Darcy összejöjjenek, csak hogy most megöljék őt. Jobb, ha visszahozzák Mr. Darcyt. Komolyan mondom. Mi ez az őrület?

- akadt ki az Instagram-oldalon az egyik felhasználó.

Mégis mit jelent az, hogy hamarosan jön a negyedik Bridget Jones-film, és megölték MR. DARCYT?!-

hitetlenkedett egy másik.

Nem tudom elfogadni, hogy Mark nincs többé...

írta egy kétségbeesett nő.

Megszakad a szívem, ahogy elképzelem Darcy halálát

- jegyezte meg valaki.

Mark nagyon hiányozni fog

- olvasható egy hozzászólás.

A filmben így csak ritkán, a visszaemlékezésekben jelenik meg mindenki szeretett karaktere, Mark Darcy. Ettől eltekintve mint mindig, Bridget Jones most is számos zűrben találja majd magát. Egy szerelmi háromszög középpontjába kerül, és másik nagy szerelme, Daniel Cleaver (Hugh Grant), akit egyébként mindenki halottnak hitt is megjelenik a negyedik részben.

A film 2025 februárjában érkezik majd a mozikba.