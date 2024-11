Az önkiszolgáló kasszák használata óta egyértelműen megnövekedett a bolti lopások száma, Nagy-Britannia például egyenesen rekordot döntött e tekintetben az elmúlt időszakban – írja a Telegraph-ra hivatkozva a hovege.hu.

Drága az újkrumpli? (Ne) üssél be régit!

Egyes termékek esetében könnyű játszani azzal, hogy mást ütünk be vagy más terméket mérünk le, mint ami valójában a zacskóban van. A péksütemények ugye magasabb árkategóriában vannak egy vizes zsemléhez képest. Így aki vesz két kakaós csigát, de zsemlének üti be, több száz forintot is spórolhat.

Igen ám, de az önkiszolgáló kassza azt is méri, hogy milyen súlyú termékek vannak a szalagon és, ha mérés után nem egyezik a beütött termék mérete a ténylegesen zacskóban lévő termékkel, akkor jelez.

Szóval könnyű pénznek tűnik, de hamar kiderül a csalás, és az a pár száz forint, amit nyerni lehet ezzel, könnyen súlyos bírságba vagy büntetésbe csap át.

Számtalan trükk van még

Gyakori csalási módszernek számít a fentihez hasonló trükk, a drágább termékre olcsó címke ragasztása még az üzletben, mérésnél. Így olcsóbban lehet az adott termékhez hozzájutni. Vagy több ugyanolyan termék esetén csak egy darabot húz le a vásárló, a többit nem olvassa be.

Az önkiszolgáló kasszánál lehet csalni úgy is, hogy egyszerűen kihagyja valaki a beolvasást vagy a kódolást és enélkül helyezi be a táskába a terméket.

Drága lehet az olcsósítás: gyorsan lebukhatsz

Ma már elég kézenfekvő, hogy minden üzlet be van kamerázva. Ezt kiegészítendő minden önkiszolgáló kassza felett ott van egy kamera. A kamerákat látják az üzlet dolgozói, a kasszások is monitoron tudják figyelni a vásárlásokat és lopás esetén jeleznek a biztonsági őröknek.

Plusz biztonsági kapun lehet kijutni az önkiszolgáló kasszáktól, ami csipog, ha egy terméket nem olvastak be.

Hasonlóan nem érdemes a címke átragasztásával és olcsóbb termék beolvasásával trükközni, mert a kassza érzékeli, ha a beütött súly és a tényleges súly eltér egymástól.

A vásárlást segítő szoftvereket is úgy tervezik és fejlesztik folyamatosan, hogy észreveszik a szokatlan vásárlási mintákat, de ennél sokkal prózaibb, hogy a biztonsági őr egyszerűen észreveszi a szokatlan viselkedést, vagy ha táskába helyezünk egy terméket. Nem beszélve a véletlenszerű ellenőrzésekről – írja a police.hu.

Apróságnak tűnhet, de súlyos pénzbírsággal vagy közmunkával is felelhet, aki bolti lopást követ el. Még abban az esetben is, ha utólag kifizeti az árut. Az 50 ezer forintnál kisebb értékű lopás tulajdon elleni szabálysértésnek minősül, ez akár 65 ezer forintos helyszíni bírsággal is sújtható.

De a rendőrség azt is kiemeli, hogy az elkövetőt – a gyorsított bírósági eljáráson való részvétel biztosítása érdekében – a tárgyalásig, de legfeljebb 72 órára őrizetbe is veheti.