A fiatal tehetség a második élő show-ban a The Jackson 5 I Want You Back című ikonikus dalát adta elő, amelyben megmutathatta kicsit bulisabb énjét. Robi a zsűrit is meggyőzte Michael Jacksont felidéző produkciójával, hogy teljes mértékben elégedettek voltak-e vele, és ő hogyan érezte magát a színpadon, kiderül a Boon.hu cikkéből.