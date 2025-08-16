Szőrös kedvencek: íme, a kihagyhatatlan kutyás filmek

A hontalan állatok világnapján nemcsak jó filmeket ajánlunk, hanem emlékeztetünk: az örökbefogadás minimum két életet változtathat meg. A legjobb kutyás filmek nemcsak szórakoztatnak, hanem rávilágítanak az ember és kutya közötti különleges kapcsolatra – írja a Life.hu, amely összegyűjtött egy csokornyit a kihagyhatatlan néznivalókból.

A kutyás filmeket akár a szőrös kedvencünkkel is nézhetjük (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Íme, a legjobb kutyás filmek, amiket látni kell!



Lassie hazatér

Az 1943-as alkotás örök klasszikus. Főhőse Lassie, a bátor skót juhászkutya, akinek hosszú és viszontagságos útját követhetjük, ahogy mindent megtesz, hogy újra együtt lehessen szeretett családjával.