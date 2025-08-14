29 perce
Kiönti a légkondi vizét? Nagy hibát követ el!
A készülékből kicsöpögő vizet sokan kilöttyintik, pedig igazi kincs, amit nem érdemes elpazarolni. A légkondi vize számos módon felhasználható a háztartásban – íme, néhány tipp.
A kondenzvízzel akár a légkondit is megtisztíthatjuk (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A kondenzvíznek, ami ugyan emberi fogyasztásra nem alkalmas, számos más felhasználási módja létezik – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu cikke. A gasztroportál ad is néhány pénzt és vizet is spóroló tippet arra, hogy miként használhatjuk fel a légkondi vizét.
Légkondiból csöpögő víz: aranyat ér a háztartásban
A kondenzvízben nincsenek ásványi anyagok, ionok, de baktériumok és nehézfémek, műanyagok lehetnek, hiszen a légkondicionáló berendezésekben lévő mikroorganizmusok belekerülhetnek.
Ezért nem alkalmas fogyasztásra, főzésre, de például olyan berendezések működtetésére, ahol alacsony keménységű vízre van szükség, tökéletesen megfelel.
A légkondi vize jól használható például
- gőztisztítókban,
- gőzmosókban,
- gőzölős vasalókban,
hiszen hiányzik belőle a vízkőképződésért felelős kalcium és magnézium.
Autómosáshoz is remek, sőt az ablakmosó tartályba is tölthetjük. Valójában bármilyen felület tisztításához megfelelő, olyan esetekben, amikor nincs szükség fertőtlenítésre.
Miképpen hasznosíthatjuk még a kondenzvizet? A cikkből, amely a légkondicionáló használatához is ad pár jó tanácsot, ez is kiderül!