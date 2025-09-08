1 órája
Még pár év, és gyógyítható lehet a daganatos betegségek többsége (videó)
Megdöbbentő adat, de ma Magyarországon minden második embernél kialakulhat daganatos betegség. A jövő egészségügye személyre szabott lesz – genetikai és életmódbeli adatok alapján előre jelezhetők lesznek a betegségek, és egyénenként határozható meg, kinek mire kell figyelnie.
Forrás: Getty Images
Fotó: peakSTOCK
A különböző tesztek segítségével már ma is egyre pontosabban meg lehet mondani, hogy valakinek milyen típusú daganatra van hajlama, és mit tehet azért, hogy a betegség ne alakuljon ki – vagy legalább időben felismerjék. A statisztikák szerint Magyarországon minden második emberben kialakulhat tumor, és ez nem csak balszerencse: az életmód döntően befolyásolja mindannyiunk kilátásait.
Tíz éven belül a daganatos betegségek 90 százaléka gyógyítható vagy élhető szinten tartható lesz, különösen a fejlett egészségügyi rendszerekben. Már ma is meg tudjuk mondani valakiről, hogy a következő években milyen daganatra mekkora esélye van
– fogalmazott Duda Ernő biotechnológiai üzletember, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a Daganatokról őszintén című vodcast legújabb epizódjában. Hozzátette: még rossz genetikai háttérrel is jelentősen csökkenthető a rizikó, például a dohányzás elhagyásával, a túlsúly csökkentésével, a rendszeres mozgással vagy egy ismert rizikót ellensúlyozó célzott táplálkozással és természetesen rendszeres szűrésekkel.
Kockázatfelmérés és prevenció
Ugyanakkor megdöbbentő, hogy sokan még mindig nem kíváncsiak saját kockázataikra. „Van olyan dohányos, aki nem tudja, hogy a cigaretta rákot okoz?” – teszi fel a kérdést Duda Ernő. Mégis rengetegen folytatják a káros szokásaikat. A szakértő szerint ez nem tudáshiány, hanem szemlélet kérdése – sokan inkább nem akarnak szembesülni a lehetséges következményekkel.
Pedig
a daganatos betegségek korai felismerése kulcsfontosságú, a legtöbb daganat jó eséllyel gyógyítható lenne, ha időben észlelnék.
A jelenleg is használt képalkotó és genetikai szűréseken túl Duda a jövőt a véralapú korai diagnosztikai tesztekben látja, amelyek már a tünetek megjelenése előtt kimutathatják a rákot. Ezek bár korlátozottan, de jelenleg is elérhetőek, azonban az árak csökkenésével és a technológia fejlődésével tömeges szűrésre is alkalmassá válnak majd. Fontos adatok nyerhetőek ki a bélbeli mikrobiomból is, amelynek egyensúlya kulcsszerepet játszik az immunrendszer, az emésztés és még a gyógyszerek hatékonyságának szabályozásában is. A bélbaktériumok összetétele például befolyásolhatja, hogy egy adott rákgyógyszer hat-e vagy sem. Más vizsgálatok is pontosíthatják a rizikóbecslést, például metabolomikai, epigenetikai vagy környezeti toxin mérések.
Elsősorban nem pénzkérdés
Duda Ernő szerint
az egészségügynek is szemléletet kell váltania: a betegségek kezelése helyett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Ma a legtöbb országban az egészségügyi költségek 97 százalékát terápiára költik, és csupán 3 százalékát prevencióra – pedig utóbbi lenne a legolcsóbb és leghatékonyabb út.
A jövő egészségügye személyre szabott lesz – genetikai és életmódiadatok alapján előre jelezhetők lesznek a betegségek, és egyénenként határozható meg, kinek mire kell figyelnie. A döntés viszont sokszor a mi kezünkben van. „A legfontosabb eszköz, amellyel befolyásolhatjuk a sorsunkat, az a saját életmódunk” – mondja Duda Ernő. És ez legtöbbször nem pénz, hanem döntés kérdése.
A Daganatokról őszintén vodcast a European Life Technologies tudományos ismeretterjesztő sorozata, a legfrissebb adását itt tudja megtekinteni: