Így alakul ki a rák a szervezetünkben – fontos a megelőzés és a korai felismerés (videó)

Egy átlagos emberi test körülbelül 30 trillió sejtből épül fel, a nőknél jellemzően valamivel kevesebb, férfiaknál pedig több sejt alkotja a szervezetet. Az élet velejárója, hogy a szervezetünkben folyamatosan megtalálhatók az éppen osztódó sejtek, miközben hibák, úgynevezett mutációk keletkezhetnek: ebből indulnak ki a tumoros betegségek, egyetlen apró „hibából”.

A saját hibajavító mechanizmusaink és az immunrendszerünk ezeket a hibákat többnyire kijavítják vagy eltávolítják. De az idő előrehaladtával a változások felhalmozódhatnak, és ha a szöveti környezet is asszisztál, egyes sejtek fokozatosan olyan előnyökhöz juthatnak, amelyek a daganat kialakulása felé tolják a testünket

– mondja Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast legújabb adásában.

Minél előbb kezdünk el értelmesen, nyíltan beszélni róla, annál kevésbé bénít a félelem, és annál hamarabb teszünk a megelőzésért

A daganatokban kis arányban, de jelen lehetnek olyan sejtek, amelyek különleges, őssejtszerű tulajdonságokkal bírnak. Ezek azonban nem építik, hanem rombolják az emberi testet: több alkalommal képesek osztódni, vándorolni, alkalmazkodni – ezek a tumorőssejtek. Szupererejük van más sejtekhez képest, akár az immunrendszer elől is el tudnak bújni. Az egészséges szerveinkben is vannak őssejtek, amelyek a regenerációért felelnek, a különbséget a felhalmozódó genetikai elváltozások és a mikrokörnyezet adják.

Nem egyetlen pillanat műve, hogy egy sejt tumorsejtté válik: sok apró hiba, sok kis tényező rakódik egymásra

– teszi hozzá Priskin Katalin, eloszlatva a tévhitet, miszerint egyetlen tényező okozna daganatot. Tudományos tény viszont, hogy a rák ősi kór, amelynek nyomait őskori maradványokban is azonosították már, mégis a modern orvostudomány kínálja a valódi esélyt a túlélésre.

A tudomány nem áll meg, bármikor jöhet új megoldás

Nem létezik egyetlen, minden daganatra érvényes csodagyógyszer, de számos daganattípusnál jelentősen javultak a túlélési esélyek

– mondja a molekuláris biológus.

Minden újabb hónap és év értékes, ugyanis bármikor érkezhet új diagnosztikai megoldás vagy az előzőeknél hatékonyabb terápia – a tudomány nem áll meg.