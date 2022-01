Csak a részletek ismeretében lehet látni az árstop piaci hatásait, akár a kínálat alakulása, akár a kereskedők gyakorlati megoldásai kapcsán – jelezte a Magyar Nemzetnek a kisebb boltokat és a hazai láncokat is jegyző Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalin elmondta: a cégek megkezdték a felkészülést a februári árszabásra, így például az adatgyűjtéseket, amelyek a tavaly október 15-i állapotokat idézik fel a meghatározott árukörben.

A boltosok egyelőre kigyűjtik, hogy milyen árakon értékesítettek, de még sok a kérdés. Például azt is tudni kell majd, hogy a 2,8 százalékos tej esetén a friss vagy a tartós, UHT-tejek, a bio vagy laktózmentes termékek is mind érintettek-e, vagy pél­dául a csirkehús esetén valamennyi alkotórész, például a csirke far-háton kívül az előre pácolt, csomagolt alapanyag is a követelmény alá esik-e – sorolta.

A főtitkár megjegyezte: az online pénztárgépekből gyűjtött bevételi jelentésekből nem lehet termékenként megállapítani, hogy a mértékadó októberi időpontban pontosan milyen áron adta egy kereskedő a konkrét árucikket. Főleg azokban az üzletekben esélytelen az egykori fogyasztói árak felidézése, ahol nincs számítógépes készletnyilvántartás vagy raktárkezelő program.

A részletek ismeretében tudnak lépéseket tenni az üzletek.

Attól azonban nem kell tartani, hogy az árrögzítés hatására jelentősen megváltozik majd a jellemző élelmiszer-fogyasztási trend, vagy valamely alapvető terméknél készlethiány, esetleg az import túlsúlya uralkodna el.

Nem számítunk megrázó változásokra az értékesítésben vagy a beszállítói rendszerben – állapította meg Neubauer Katalin.

A nagy multiláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség megkeresésünkre ugyancsak jelezte: a cégek várják a részletszabályozást, addig a saját üzletmenetükön belül vizsgálják az átállás körülményeit.

Az Egyenlő.hu patrióta szemléletű modern munkavállalói érdekképviselet elnöke a vásárlók oldaláról villantotta meg a bejelentés azonnali hatását.

Bubenkó Csaba a lappal közölte: már rengeteg helyről kaptak visszajelzést az inflációlassításról, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, mindenki üdvözli a pénztárcakímélő intézkedéseket.

A vidéki embernek mondhat a baloldal bármit, a vásárlók a saját bőrükön tapasztalják, hogy a hatszáz forint az nem ötszáz. Inkább el kell ismerni, hogy az, hogy a családok olcsóbban vehetnek alapvető élelmiszereket, többet ér, mint a hamis ígéretek

– fogalmazott. Kiemelte, hogy özönlenek hozzájuk az árstopot elismerő vélemények és azt is többen jelezték már, hogy érzékelik a könnyebbséget az anyagiakban, például a napokban érkező megemelt nyugdíjakon is, amelyeknek máris nagyobb a vásárlóereje.

Bubenkó Csaba szerint a fogyasztók ebben a kérdésben úgy gondolkodnak, hogy az eddigi bőséges forgalomból ítélve is számítani lehet rá, hogy átugorják az árkorlátot a boltok, mert ha nem lenne rajta bármennyi haszon is, nem mindegyik árulná az alapvető élelmiszereket, ami pedig kötelező lesz.

Emellett azt is látják, hogy a gazdasági eredményeink teszik lehetővé a zsebbe érkező támogatásokat, a bér- és nyugdíjemeléseket, amelyek már éreztetik a hatásukat. Erre legfeljebb ismét csak ostoba beszólásokat lehet pufogtatni a baloldalon.

Holott az számít, hogy biztonságban van az emberek megélhetése - jegyezte meg.

Az Egyenlő.hu elnöke szerint alapvető fontosságú, hogy a vidéki Magyarországon mára megszokták az emberek, hogy aki akar, az dolgozhat, és nem közmunkából vagy segélyből kell eltartani a családját. Szavai szerint a támogatásokkal együtt ez jóval meggyőzőbb, mint a politikai indíttatású kritika vagy az alaptalan "ráígérgetés".

Mindenki méltányolja az intézkedést, hogy érkezik az újabb kormányzati segítség

– hívta fel a figyelmet az érdekképviselő.

Borítókép: Vásárlás Erzsébet-utalvány Plusz kártyával egy belvárosi élelmiszerüzletben 2016. december 9-én.