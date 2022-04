Az idén kezelni kell az orosz-ukrán háború hatásait, de menedzselni kell a Megújuló vidék, megújuló agrárium program fejlesztési támogatásainak megvalósulását is, miközben a Közös Agrárpolitika nemzeti stratégiai tervének brüsszeli elfogadtatására is fel kell készülni - jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerdán Kecskeméten.

Feldman Zsolt a Portfolio Agrárium 2022 konferencián elmondta: a válságkezelés Magyarországon és Európában is az egész gazdaságot érinti; a járvány okozta nehézségek, majd az energiapiaci helyzet után az orosz-ukrán háború közvetlen és közvetett hatásai jelentősen befolyásolják a gazdasági szereplők lehetőségeit.

Emlékeztetett, a gabonapiacon Ukrajna és Oroszország éves szinten jelentős mennyiséget, 100 millió tonnányi árut ad el, így a háborús helyzet piaci hatásai megkerülhetetlenek. Nemcsak a termelőknek jelent nehézséget, hanem minden olyan iparágnak és szektornak, amelyek olajos növényt, gabonát használnak fel, legyen az akár élelmiszerfeldolgozás, takarmányipar vagy éppen erre épülő állattenyésztés - figyelmeztetett, és hozzátette, hogy a magyar kormány különös figyelemmel van az ellátásbiztonságra.

Feldman Zsolt kiemelte: a Megújuló vidék, megújuló agrárium program támogatásai több ezer gazdálkodó számára jelentenek fejlesztési lehetőséget; 2020 végén és 2021-ben részben a kormány által biztosított plusz 1529 milliárdos keretösszegnek, illetve a korábbi maradványok terhére összességében kétezermilliárd forint keretösszeggel jelentek meg pályázatok. Ebből mintegy 1460 milliárd forintot már lekötöttek. Éppen ezért az idei egyik legfontosabb feladatnak nevezte segíteni, ösztönözni a megítélt támogatások kifizetését és felhasználását, a projektek megvalósulását. Ilyen mértékű forrásokkal a versenytársaknál is eredményesebb lehet Magyarország a következő időszak erős nemzetközi versenyében - tette hozzá.

Emlékeztetett: év végéig még nyitva állnak az öntözéshez, a vízgazdálkodáshoz kapcsoló és az erdőgazdálkodóknak segítséget nyújtó lehetőségek, és folyamatosan elérhetőek az őshonos állatok, a tejelő szarvasmarhák állatjóléti és a Natura 2000-es támogatások. Több pályázat, így a nagy állattartótelepek fejlesztési lehetősége vagy a korszerű intenzív ültetvények létrehozását segítő támogatási formákat újra nyitották, a mezőgazdasági kisüzemek támogatása pedig májustól lesz újra elérhető.

Új fejlesztési lehetőség a lovas ágazat számára az a program, amely akár turisztika, sport vagy oktatás vonalon a vidéki gazdaságot erősítő fejlesztési irányt tesz lehetővé. Új állatjóléti támogatás a kiskérődzők számára 5 milliárd forint összeggel és a méhészek számára 10 milliárd forint kerettel elindított lehetőség is - sorolta.

Feldman Zsolt hangsúlyozta: április 6-án megnyílt az egységes kérelem benyújtási felülete. A következő időszakban a közvetlen támogatásokból csaknem 480 milliárd forintot, a vidékfejlesztési támogatásoknál pedig mintegy 230 milliárd forintot igényelhetnek a gazdálkodók.

A Közös Agrárpolitika stratégiai tervének elfogadtatásáról azt mondta, az elmúlt több mint két év egyeztetései után egy olyan, a magyar gazdálkodók érdekeit, fejlődési lehetőségeit kihasználó terv készült, amely megfelel az Európai Unió oldaláról támasztott "zöld" feltételeknek és előírásoknak is.

Hangsúlyozta: a magyar kormány abban érdekelt, hogy minél hamarabb lezárja a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, hiszen a stratégiai terv kiterjed a közvetlen támogatásokra is, és ezzel jelentős változások várhatóak: részben az agrárökológiai alapprogram megjelenésével, részben az egybeolvadó alaptámogatási "zöldítés" jogcímen. Az államtitkár szerint a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó feltételek változása valamennyi gazdálkodó termelési gyakorlatát érinti. Éppen ezért kulcskérdésnek nevezte, hogy nyárra elfogadtassák az Európai Bizottsággal a decemberben benyújtott stratégiai tervet. A gazdálkodóknak így lenne idejük a feltételeket ismerve felelős döntést hozni arról, hogy a 2023-ban megújuló feltételek és előírások ismeretében mit tudnak vállalni és teljesíteni a következő időszakban - mondta.