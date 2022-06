Magyarország földgázellátása továbbra is biztos lábakon áll, a szállítások a szerződések szerint, megfelelő mennyiségben, mindenfajta fennakadás vagy zavar nélkül zajlanak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

A tárcavezető rámutatott, hogy jelenleg rendkívül komoly feszültségek vannak a nemzetközi politikai életben, amelyeknek egy részét pedig az energiaellátással kapcsolatos kérdések generálják.

"Sajnos az elmúlt időszakban a válságok kísérőjellege lett az a bizonytalanság, amely egyes országok, sőt térségek energiaellátásának biztonságával kapcsolatos" - fogalmazott.

Majd emlékeztetett rá, hogy az Európába irányuló irányuló orosz földgázszállítások az elmúlt napokban több ütemben is csökkentek több ország irányába.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban közölte: "szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy Magyarországot ezek a mennyiségcsökkentések nem érintik. Magyarországra az Oroszországból importált földgáz mindenfajta fennakadás nélkül, menetrend és a megkötött szerződések szerint érkezik."

Aláhúzta, hogy Magyarország ellátásának legnagyobb része Ausztrián és Szerbián keresztül érkezik, előbbi ország felől napi 12-14 millió köbméter, utóbbi felől napi 10-16 millió köbméter. Emellett folyamatos a beszállítás Szlovákia és Horvátország irányából is.

"Jól tettük, hogy tavaly ősszel hosszú távú gázvásárlási megállapodást kötöttünk a Gazprommal. Ha ezt nem tettük volna meg, akkor az elmúlt hónapokban is nagy bajban lettünk volna, és most is nagy bajban lennénk" - jelentette ki a miniszter.

Ezt követően pedig arra is kitért, hogy "helyes volt magunkat összekötni a szomszédok földgázellátási rendszereivel, hiszen így gyakorlatilag mind a négy égtáj irányából folyamatosan a rendelkezésünkre állnak a szállítási útvonalak".