Régóta nem látott és nem tapasztalt, különleges helyzetben van ebben az évben egész Európa, így Magyarország is, a háborús konfliktus okozta válsághelyzet mellett a rendkívüli aszállyal is meg kell küzdeni - fogalmazott köszöntőjében Feldman Zsolt Kunhegyesen, a Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem program keretében rendezett búzaösszeöntés ünnepén az Agrárminisztérium (AM) szombati közleménye szerint.

A tárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára hangsúlyozta: a tizenkét év óta egyre szélesebb összefogással zajló Magyarok kenyere program a gazdák szolidaritásának ünnepe. Egymás segítésére, a felelősségvállalásra ma különösen nagy szükség van - jelentette ki.

Mint fogalmazott, amikor a világ számos térségét az éhínség fenyegeti, itthon felértékelődik a mezőgazdaság, a gazdatársadalom szerepe, hiszen a megváltozott éghajlati körülmények, a termelést jelentősen megdrágító tényezők ellenére a hazai élelmiszerellátás biztosított.

Bár idén exportra kevesebb gabona jut, és a betakarított termésmennyiség kettéosztotta az országot, a magyar családok ellátásához elegendő kalászos termett. Ezért is fontos a gazdatársadalom egymás iránti szolidaritása, és a tárca kéri az aszállyal csak részben sújtott vidéken élő gazdálkodókat, biztosítsanak szálastakarmányt a szárazsággal sújtott keleti megyék gazdálkodóinak. Ez sok állattartó számára a túlélést jelenti - mondta.

Feldman Zsolt beszélt arról is, hogy a kormány elkötelezett az agráriumból élők megsegítésében. Nem véletlenül alakult meg az Aszály veszélyhelyzeti operatív törzs, amely az aszályhelyzet és az energiaárak mezőgazdaságban okozott következményei kezelésére jött létre, pénteken meg is tartva első ülését.

Amikor megfordul a világ körülöttünk, amikor háború dúl határaink közelében és energiaválság fenyeget, a magyar gazdák erőt meríthetnek az eddig elért eredményekből, egyebek között a Magyarok kenyere program sikeréből. Biztosak lehetnek abban, hogy a magyar kormány érti és érzi a mostani nehéz helyzetet, felelősséggel képviselte eddig is a magyar gazdák érdekeit - fejtette ki az államtitkár a közlemény szerint.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunhegyesen tartott búzaösszeöntés ünnepén Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke jelentős sikerként értékelte, hogy a rendkívül rossz betakarítási eredmények ellenére a megyében idén 104 tonna búzát ajánlottak fel a gazdák. Mint fogalmazott, a 700 éves történelmi múltjára büszke település örömmel adott helyszínt a Magyarok kenyere program lebonyolításához, ezzel is hozzájárulva a Kárpát-medencében rászorulók megsegítéséhez.