Megújult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyintéző felülete, az eddigi eBEV-et felváltja az Ügyfélportál, röviden az ÜPO. Az új oldal eleinte párhuzamosan működik majd a régivel, így a felhasználók fokozatosan térhetnek át az új felület használatára.

Jó hír, hogy az ÜPO szinte minden operációs rendszeren és böngészőn elérhető, így a Windows, az Android, az iOS rendszereken, valamint az Edge, a Firefox, az Opera, a Chrome és a Safari böngészőkkel is működik. Mobileszközökön is használható, emellett teljes tartalma elérhető angolul is.

A Mediaworks Hírcentrumának a NAV részletesen is beszámolt az új oldal működéséről. Eszerint a bejelentkezés többlépcsős folyamat: az ügyintézés ügyfélkapus azonosítással indul, ezt követően nyílik meg a kezdőlap. Az oldal testre szabható, vagyis egyéni igények szerint beállítható, hogy a kezdőképernyő milyen formában jelenjen meg. A belépéskor elsőként a felhasználó adatai és az adószámlája nettó egyenlege jelenik meg.

Az új oldal hasznos funkcióihoz tartozik, hogy ha valakinek például túlfizetése van, egyetlen kattintással áttérhet az úgynevezett Online nyomtatványkitöltő alkalmazásba (ONYA), ahol kérheti az átvezetést vagy a kiutalást is. Ha az ügyfélnek tartozása van, akkor pedig a felület az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszerbe (EFER) irányítja, ahol internetes bankkártyás vagy éppen házibankos átutalással rendezheti tartozását.

Az új felületen számos további információ érhető majd el, többek között bevallások, múltbeli adatok, jövőbeli kötelezettségek, igazolások, kimutatások, járulékfizetési és foglalkoztatási adatok kérhetők le gyorsan és egyszerűen. Így például az is könnyen ellenőrizhető, hogy a felhasználó be van-e jelentve, ahogy az is, hogy milyen adatokkal. A korábban beadott bevallások és dokumentumok nemcsak lekérdezhetők és letölthetők, hanem javíthatók és önellenőrizhetők is a rendszer segítségével.

A NAV kiemelte, hogy az adózó ügyintézését – képviseleti jogosultsággal – akár egy törvényes képviselő, mint például a cég tulajdonosa vagy meghatalmazott könyvelő is intézheti.

Borítókép: Illusztrációfotó / Vas Népe / Szendi Péter