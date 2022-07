Magyarország és Izrael a jövőben együttműködik az autó- és motorsport, valamint az ezzel kapcsolatos innovációk fejlesztésében - jelentette be Palkovics László technológiai és ipari miniszter keddi online szemináriumon.

Az eseményen hangsúlyozta: abban bízik, hogy a két ország közötti együttműködés hatására nemcsak a technikai sportágakba tudnak betörni, hanem a mindennapi életben is használható innovációkat fejleszthetnek.

"Több nagy autógyártónak is van Magyarországon gyára, nagy megtiszteltetés, hogy az Audi, a Mercedes, az Opel és a Suzuki is minket választott, illetve hogy Debrecen mellett a BMW is építkezik" - jelentette ki Palkovics László.

A miniszter kiemelte, Magyarországon van az egyik legkülönlegesebb, minden nagy gyártó által előszeretettel használt tesztpálya, valamint a Forma-1-es Magyar Nagydíjnak otthon adó hungaroringi versenypálya mellett egy olyan, a motorsport fejlesztését és innovációját támogató park épül, amely hatalmas segítség lesz a fiatal feltalálóknak abban, hogy elképzeléseiket a gyakorlatban is tesztelhessék.

"Az autózás és az autóversenyzés világa nagy átalakulás előtt áll: az elektromos meghajtás egyre nagyobb teret nyer, a szintetikus üzemagyagok és az autók fejlesztése, a különböző szimulációk futtatása egyre fontosabbá válik" - jelentette ki Palkovics, kiemelve a HUMDA, a Magyar Autó-Motorsport és Zöld-mobilitás Fejlesztési Ügynökség Zrt. szerepét a hazai fejlesztésekben.

A technológiai és ipari miniszter kifejtette: Izrael az élen jár a különböző fejlesztésekben, az ország a startup-cégek egyik hazája, így megtisztelő a magyarok számára az együttműködés.

Yacov Hadas-Handelsman, Izrael magyarországi nagykövete köszöntőbeszédében azt mondta, hazája fontos szereplője a digitális világnak, rengeteg tehetség és startup indult tőlük világhódító útjára: utóbbiból jelenleg mintegy 8500 található az országban, csak az autóiparhoz köthetően pedig 600 ilyen cég működik Izraelben, találmányaikat pedig olyan autóipari vállalatok is használják, mint a Porsche.

Az online megbeszélésen több cég is bemutatkozott, valamint meghívott vendégként Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyző és Roy Nissany, a pályafutását Magyarországon kezdő, izraeli Forma-2-es pilóta is felszólalt. Előbbit a motorversenyzésben a biztonság kiemelt szerepéről kérdezték, míg utóbbi arról beszélt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) különböző versenysorozataiba milyen sokféle technikai és technológiai újítás érkezett az elmúlt években.

"Minden olyan céget szívesen látnak a Forma-1-es csapatok is, amelyeknek a szabályok adta kereteken belüli fejlesztéseivel gyorsabbak lehetnek az autók" - mondta Nissany.