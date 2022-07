Az energiaárak emelkedése és az európai ellátási problémák miatt robbanásszerűen nő a kereslet a tűzifa iránt. Egyre többen gondolkodnak azon, hogy a gáz nagymértékű drágulása miatt visszatérnek a faalapú tüzelésre. Ám míg sokan úgy vélik, hogy így sokkal jobban járnak majd, nem biztos, hogy igazuk lesz.

Az európai tűzifakészletek ugyanis végesek, s ha tényleg akkora keresletélénkülés lesz, mint amire a piaci szereplők számítanak, könnyen lehet, hogy hamarosan a tüzelő ára is az egekbe emelkedik.

Északi szomszédunknál már most is jelentős drágulásról számolnak be a hírportálok. A szlovák állami erdészet szóvivője, Marína Debnárová szerint a raktárkészletek kiürültek, az erdészetek csak a frissen kitermelt faanyagokat tudják értékesíteni. A Pravda.sk szlovákiai hírportálon megjelent cikk szerint ennek az az oka, hogy rekordokat dönt a tűzifa iránti kereslet az idén egész Szlovákiában.

A faraktárakban egészen az év végéig hosszú várólisták vannak, az árak ráadásul száz százalékkal emelkedtek egy év alatt. Az áremelkedés előreláthatóan tovább folytatódik majd, a legnagyobb drágulásra pedig épp szep­tember és december közepén számítanak az erdészetek és a fafeldolgozók.

Azok a családok, amelyek már eddig is fával fűtöttek, igyekeznek minél előbb bespájzolni a tűzifából, a korábbinál jóval nagyobb mennyiséget rendelnek. Sokan ugyanis nemcsak a drágulástól félnek, hanem attól tartanak, hogy az őszi-téli hónapokban már nem lesz elérhető tűzifa az országban.

A kereslet élénkülése a hazai piacon is tetten érhető. A Pilisi Parkerdő Zrt. a honlapján jelezte: az elmúlt időszakban megnövekedett igények zökkenőmentes kiszolgálását kiemelten kezelik.

Ezért az őszi időszakban a korábbiaknál is nagyobb volumenű fakitermelést tervez a társaság, így remélhetőleg biztosítható lesz a parkerdő vonzáskörzetében élők tűzifaellátása. A nyári időszakban azonban nem fogadnak megrendeléseket az erdészetek.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy idén is lesz lehetőség tüzelőfa gyűjtésére a lakosságnak. Ilyen formán a háztartások saját célra kedvezőbb áron gyűjthetnek téli tüzelőt. A lapunk által készített körképből kiderült, nincs könnyű helyzetben, aki most, az ősz beköszönte előtt szeretné feltölteni a fáskamráját. A tűzifa-kereskedők többsége ugyanis csak néhány hónapos szállítási határidővel tudja teljesíteni a rendeléseket, vagy egyáltalán nem fogadnak új megrendelést.

Az egyik bicskei fakereskedő jelezte, a drasztikusan megnövekedett kereslet miatt új rendeléseket egyelőre nem tud felvenni. Bár folyamatosan, bővített műszakban dolgoznak, várhatóan csak augusztus elején tudnak új rendelést felvenni.

Nem csoda tehát, ha a kereslet élénkülése miatt a csalók is egyre nagyobb üzletet látnak a tűzifa-kereskedelemben. A csalások ellen a leghatásosabb ellenszer, ha a vásárlók a tűzifavásárlás előtt tájékozódnak. Ebben jelenthet segítséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hirdetéskeresője és folyamatosan bővülő tematikus információs oldala. A hatóság tájékoztatása szerint a hazai erdőkből és egyéb fás területekről évente több millió köbméter tűzifa kerül forgalomba.

Az ellenőrök az elmúlt négy évben csaknem 240 kamionnyi illegálisan forgalomba hozott fát koboztak el. Rendszeresen törölnek jogszerűtlen tűzifahirdetéseket, és egyre szorosabban összedolgoznak a portálok üzemeltetői­vel is, hogy a csalókat már a hirdetés feladása előtt kiszűrjék.

A hatósági ellenőrzéseken és megelőző intézkedéseken kívül az is fontos, hogy a vásárlók is tájékozódjanak a tűzifarendelés előtt. Míg az erdőgazdálkodók és a földhasználók a növekvő igények kiszolgálásán dolgoznak, addig a Nébih ellenőrei nyomon követik a faanyag mozgását, ellenőrzik a fatermékek forgalomba hozatalát, feldolgozását és kereskedelmét, mert csak jogszerű kitermeléssel biztosítható hosszú távon a tüzelőfa.

A cikk eredetije ITT olvasható.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)