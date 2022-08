Felidézik, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a kereslet a hazai töltőállomásokon: a teljes piacon 20 százalékkal, a Mol hálózatában pedig 50 százalékkal nőtt meg a forgalom. Mindeközben a kínálati oldalon több nehezítő körülménnyel is szembesült a cég: a külföldi import visszaesett, a régió több finomítója is átmenetileg csökkentett kapacitással működik, valamint a Barátság vezetéken is néhány napja szünetel a kőolajszállítás.

Ennek ellenére,

ha mindenki csak annyit tankol, amennyire szüksége van, akkor lesz elegendő üzemanyag az országban

- húzták alá. A Mol korábbi ajánlásának megfelelően továbbra is azt kéri ügyfeleitől, hogy naponta legfeljebb 50 litert tankoljanak, ezzel segítve az ország zavartalan üzemanyag-ellátását. A hatósági áron - 480 Ft/liter - fizetett tankolásokról a Mol a kormányrendelet értelmében tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), amely jogosult arra, hogy az esetleges visszaéléseket vizsgálja.

Több hazai töltőállomáshálózathoz hasonlóan a Mol is fenntartja a tankolási limitet, hogy a jelenlegi piaci helyzetben is biztosítani tudja az ország zavartalan energiaellátását. Korábban a hazai kutakon értékesített üzemanyag 30 százaléka importból érkezett, de az elmúlt időszakban az üzemanyag behozatal jelentősen lecsökkent, miközben a nyári turizmus és a mezőgazdasági munkák jelentősen megnövelik a kutak forgalmát. Emellett a régióban tapasztalható balesetek, Ausztriában a schwechati és Csehországban a litvinovi olajfinomító leállása, valamint a százhalombattai Dunai Finomító kötelező karbantartása is termékkiesést okoz. A Barátság vezetéken pedig néhány napja szünetel a kőolajszállítás, mert tudomásunk szerint technikai problémák merültek fel banki oldalon az orosz félt érintő tranzitdíj kifizetése kapcsán. Ez a helyzet jelenleg közvetlenül nem okoz ellátási problémát, a Molnak több hétre elegendő tartaléka van. A vállalat folyamatosan dolgozik a szállítás újraindításán és megoldási javaslatot is letett az asztalra, azaz egyeztetést kezdeményezett arról, hogy átvállalja a díjkötelezettséget - közölték.

A helyzetet a gyakori pánikvásárlás is bonyolítja, amely megnövekedett logisztikai kihívást jelent: idén már 12 százalékkal nőtt a kiszállítási kapacitás az előző év hasonló időszakához képest, és jelenleg 140 tankerautó dolgozik a kutak folyamatos feltöltésén.

A közös érdekünk, hogy mindenhol legyen elegendő üzemanyag

- mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a jelenlegi helyzetben pánikvásárlás helyett szolidaritást kell vállalnunk egymással.

Minden egyes tankolásnál gondolnunk kell a többi fogyasztóra, akiknek reggelente útra kell kelniük, hogy el tudják végezni a napi teendőiket. Arra kérjük az ügyfeleinket, hogy maximum 50 litert tankoljanak: ha mindenki csak annyit vásárol, amennyire szüksége van, lesz elegendő üzemanyag az országban

- mondta Ratatics Péter. Aláhúzta, hogy a kérés vonatkozik minden olyan hatósági és piaci áras tankolásra, amely kisnyomású, vagyis a normál gépjárműveket kiszolgáló kútoszlopokon történik.

A Mol töltőállomásain június óta vannak érvényben azok a belső szabályok, amelyek szerint normál kútoszlopon a járművekbe maximum 50 litert lehet tankolni. A limitet a Mol úgy határozta meg, hogy biztosan jusson elegendő üzemanyag a fogyasztóknak, hiszen ez a mennyiség meghaladja a jellemző átlagos üzemanyagtöltést. A Mol célja az, hogy a kormányrendelet betartása mellett minden vásárlónak biztosítsa a kiszolgálását és a töltőállomások zavartalan működését.

A hatósági áron fizetett tankolásokról a Mol a kormányrendelet értelmében tájékoztatja az adóhatóságot, amely jogosult arra, hogy az esetleges visszaéléseket vizsgálja. Ennek betartását szolgálja az, hogy a Mol múlt héttől kezdve beszkenneli az ügyfelek forgalmiját, amennyiben hatósági árért tankolnak. Ezeket az adatokat a Mol a jogszabályoknak megfelelően továbbítja a NAV-nak. Az adóhatóság feladata pedig az, hogy elemezze az adatokat, és ellenőrizze, hogy az ügyfél valóban jogosult volt-e a hatósági árra - közölte a Mol.

Borítókép: a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. üzemanyagtöltő állomása Szigetszentmiklóson, a Petőfi Sándor úton (MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)