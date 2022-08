Hajdú Róbert, a Syngenta nagymagvú zöldségféléinek menedzsere elmondta: az idei évben a tavalyi-hoz hasonló, mintegy 30-33 ezer hektáros területen vetettek csemegekukoricát a gazdák,

ezzel hazánk továbbra is a legnagyobb csemegekukorica-termesztő Európában, megelőzve Franciaországot.

„Az idei szezonban a rendkívüli aszály súlyos hatással volt az egész kertészeti ágazatra, benne főként az öntözetlen csemegekukorica termesztésre. A régióban a korai öntözetlen állományok több mint egyharmadát nem lehetett betakarítani, a fennmaradó területekre pedig sok esetben rendkívül ala-csony, 2-7 tonnás hektáronkénti termésátlag jellemző. Ez komoly veszteség a gazdáknak és a feldolgozóknak egyaránt. Az öntözött területek termésátlagai is átlagosan 16-18 tonna/hektár szintet érnek majd el, de jelen időjárási körülmények között ez sikeres gazdálkodást jelent. A drasztikusan emelkedő inputanyag és energiaárak komoly kihívásokat okoznak a termelőknek és a feldolgozóknak egyaránt. Az már most látható, hogy az ágazat profitabilitása ennek hatására némileg csökken. Pedig a csemegekukorica iránti kereslet folyamatosan növekszik. Ezt követve Magyarországon több feldolgozó üzem is új beruházásokba, kapacitásbővítésbe kezdett az elmúlt években”, ismertette Hajdú Róbert.

Hajdú Róbert szerint mind a termelők, mind pedig a feldolgozók törekedni fognak arra, hogy a jövőben a termesztési felületük minél nagyobb része öntözhető legyen, hiszen ez ma már rendkívül fontos a megfelelő termésbiztonság érdekében. A COVID-19 világjárvány és a Brexit hatására is látszik egyfajta átrendeződés az exportpiacokon, amit ezeken felül az ukrajnai háború is befolyásolt. Ennek ellenére

a feldolgozók új piacok bevonásával sikeresen reagáltak a kialakult piaci változásokra, a magyar csemegekukorica továbbra is keresett nemcsak Európában, hanem világszinten.

A termelők számára nagy kihívást jelentett a MDMV vírus fokozott terjedése, amely főként 2020-ban éreztette negatív hatását, azokban az országrészekben is ahol addig minimálisan volt jelen. A szakértők szerint ezzel a jövőben számolni kell már minden vetésidőben és minden tájegységben.

Európában a legtöbb csemegekukorica Magyarországon terem.



Egyre inkább a sikeres termesztés alapfeltétele lesz az MDMV rezisztencia, amely az ország délkeleti részén és a fő vetésidőben ma már szinte kötelező. A szélsőséges időjárási körülmények vagy termesztés-technológiai hiányosságok legyengíthetik az állományokat és a rezisztencia nélküli hibrideknél komoly termésdepresszió léphet fel.

Óváry Ádám, a Syngenta csemegekukorica fejlesztőmérnöke elmondta: a vállalat portfóliójában je-lenleg 9 hibridet kínálnak a gazdálkodóknak. A GSS6924 fajta, a piacvezető GSS8529 hibridet váltja le. Ez a fajta megerősített MDMV rezisztenciával bír, alkalmazkodva a jelenlegi termesztési körülményekhez.

„Sok energiát fektetünk abba, hogy a jövőbeni fajtasor minden fajtája hordozza az MDMV rezisztenciát, legyen az akár korai, középérésű vagy kései tenyészidejű, normálédes vagy szuperédes fajta. Célunk a lehető legjobb adaptációs képességű fajtákkal megjelenni a piacon, alkalmazkodva ezzel az elvárásokhoz. Széleskörű és alapos munkát végzünk a szántóföldi kísérletezés terén már évtizedek óta, hogy a legjobb fajtákkal tudjuk megjelenni, és nem lesz ez másként a jövőben sem. A hosszú távú eredményes együttműködés reményében partnereinkkel közösen dolgozunk a piaci bevezetés előtt lévő fajtákkal, közösen tesztelünk, megosztjuk az információkat és dolgozunk a jövő fajtáin” - ismertette a szakember.

A Syngenta nagymagvú üzletágának célkitűzése, hogy megőrizze piacvezető helyét a feldolgozóipari csemegekukoricában nemcsak hazánkban, hanem Európában is. Emellett jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy a frisspiaci csemegekukoricában is meghatározóak legyenek a közeljövőben a kontinensen.

A vállalat a zöldborsó kínálatát is folyamatosan megújítja és olyan fajtákkal lép a piacra, amelyek betegség-rezisztenciában és minőségi paraméterekben egyedülállók, valamint zöldbabban is előrelépést várnak a jövőben. Mindezek mellett, célul tűzték ki a vevőkiszolgálás még magasabb színvonalra emelését.