A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) stratégiai együttműködése 2021. április 13-án indult azzal a céllal, hogy a nemzeti lottótársaság az e-sport területén is támogassa a sikeres, professzionális alapokon működő hazai élsportot. A kooperáció az elmúlt másfél évben számos kiemelkedő eredmény elérését segítette, a többi között 2021 nyarán bekerült az első magyar ligarendszerű e-sport-esemény, a CS:GO Masters a TippmixPro kínálatába. A sportszervezettel való stratégiai együttműködés most bővült ki azzal, hogy a Szerencsejáték Zrt. a magyar e-sport válogatott főszponzora is lett. A szerdai sajtótájékoztatón bemutatkozott a 21 fős magyar e-sport válogatott, amelynek tagjai az idei Európa-bajnokságot követően is javában készülnek a nemzetközi megmérettetésekre, köztük a 14. IeSF Világbajnokságra, amelyet november 30. és december 12. között Balin rendeznek meg.

Folyamatosan növekszik Magyarországon az e-sport ismertsége és népszerűsége, az e-sport-játékokkal játszók száma, legyenek akár alkalmi gamerek vagy komolyabb versenyzők. A 2022 áprilisában - az eNET az Esportmilla és a HUNESZ együttműködésével – készített országos reprezentatív felmérés szerint a magyar felnőtt lakosság 56 százaléka, azaz mintegy 3,5 millió fő játszik videójátékokkal, a legtöbbet játszott játékok listáját pedig itthon a League of Legends és a Counter Strike vezeti. Folyamatosan és dinamikusan emelkedik az e-sportágakat versenyszerűen űzők száma is, és magyar e-sportolóink egyre kiemelkedőbb eredményeket érnek el a nemzetközi versenyeken. Külön öröm számunkra, hogy a Szerencsejáték Zrt. kiemelt hangsúlyt fektet az e-sportra, és stratégiai együttműködésünk keretében immár főszponzorként támogatja a magyar e-sport válogatottat

– nyilatkozta Biró Balázs György, a Magyar E-sport Szövetség elnöke.

A Szerencsejáték Zrt. 2020. augusztus 11-én emelte be az e-sportot sportfogadási kínálatába válaszként a pandémia okozta kihívásokra, mivel a járványidőszak alatt a fogadható élősport események száma jelentősen lecsökkent. Rendkívül gyors piacra viteli fejlesztéssel, 3 hónap alatt tette a vállalat elérhetővé az e-sportfogadást, megfelelve a legújabb globális trendeknek. A Tippmix földi és a Tippmixpro online fogadási rendszerében a 11 legnépszerűbb hagyományos e-sportjáték, illetve a szimulátor típusú bajnokságok esetében további 3 sportág számos piaccal vált fogadhatóvá. A Szerencsejáték Zrt. – tovább erősítve szerepét a dinamikusan fejlődő e-sport kedvelő célközönség körében – 2021 áprilisától egy minden szempontból egyedülálló weboldalt indított a tippmixpro.hu felületen a gamer társadalom és a téma iránt érdeklődő sportfogadók számára. A társaság az e-sport fogadás szolgáltatás során is kiemelt figyelmet fordít a felelős játékos tudatosság erősítésére, amely az új oldal tartalmában is érvényesül.

Az e-sportfogadás rendkívül népszerű a magyar fogadók körében is, ellentétben a nemzetközi trendekkel a hazai játékosok elsősorban a szimulációs sportokat, a FIFA és NBA2K bajnokságokat, mérkőzéseket részesítik előnyben a stratégia, akció játékokkal szemben. Az e-sport dinamikus fejlődését a Szerencsejáték Zrt. számai is alátámasztják: 57 sportág fogadási játékai közül a 4. helyen áll az e-sport, a bevezetés óta eltelt két évben a heti bruttó árbevétel csaknem megháromszorozódott. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk a hagyományos sportágak mellett a fiatal e-sport szektor fejlődésének is Magyarországon. A 2021-ben a HUNESZ-szel kötött stratégiai megállapodásunkkal nem csupán az e-sport hazai népszerűsítését vállaltuk, hanem fontos célnak tekintettük a széleskörű edukációt is a felelős és tudatos játék érdekében. Büszkék vagyunk arra, hogy a mostani válogatott főszponzorációs megállapodással a magyar e-sport legjelentősebb pillanatainál is ott lehetünk

– hangsúlyozta Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója.

Az e-sport-piac globálisan és Magyarországon is évről évre folyamatosan és megbízhatóan nő, ma már az Európai Unió polgárainak nagyjából fele játszik rendszeresen különböző digitális platformokon. A játékosok számának növekedésével pedig nő a játékokra fogadók száma is, 2021-ben már közel félmilliárdan követték a közvetítéseket. Az e-sport fogadási piac dinamikusabban növekszik, mint maga az e-sport. 2020-ban globálisan 12,9 milliárd dollárra becsülték a nagyságát, a Szerencsejáték Zrt. hazai e-sport fogadási árbevétele 2021-ben 18,4 milliárd Ft volt és mára a sportfogadási árbevétele 5%-át teszi ki.

Magyarországon az e-sportra fogadók többsége nem kizárólag e-sportra fogad, hanem hagyományos sportfogadásban is aktív. Az e-sport fogadók többsége olyan fiatal felnőtt, aki erősen érdeklődik a technikai újdonságok, főleg a videójátékok iránt, követi az e-sport eseményeket és rendszeresen használja a közösségi médiát. A nemzeti lottótársaság adatai alapján a magyar fogadási piacon a sportszimulációk a népszerűbbek, míg világszinten egyértelműen a stratégiai- és akciójátékok uralják az e-sportfogadási piacot - olvasható a közleményben.