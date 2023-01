A Pénziránytű Bázisiskola Program fő célja, hogy a diákok lakhelyéhez közel is lehetőséget teremtsen a mindennapi pénzügyi tudáshoz szükséges ismeretek elsajátítására.

A Bázisiskolák igényesen felszerelt Pénzügyi Tudás Otthona tantermeiben a Pénziránytű Alapítvány által felkészített pedagógusok tartanak ingyenes pénzügyi élményfoglalkozásokat.

Kibővült témaválaszték már országszerte kilenc helyszínen

A tavalyi tanévben több mint 3700 diák vett részt a Pénziránytű Bázisiskolák 180 gyakorlatias foglalkozásán.

Ebben a tanévben -a korábbi hat helyett- már országszerte kilenc helyszínen, -Debrecen, Dunaújváros, Győr, Kisújszállás, Szeged és Veszprém mellett Budán, Pesten és Kaposváron is - pénzügyi élményórák várják a 7-12. évfolyamos diákcsoportokat.

A korábban elérhető korszerű pénzkezelés és pénzügyi tervezés, költségvetés témakörök mellett a 2022/2023-as tanévtől a pénzügyi intézmények és tőzsde világába is betekintést nyerhetnek a tanulók. Kihelyezett matematika, földrajz, állampolgári ismeretek vagy technika és tervezés tanórákra is lehetőséget nyújtanak a korosztályonként differenciált pénzügyi élményfoglalkozások.

Az országos program keretében a pénzügyi nevelés iránt nyitott pedagógusok ebben a tanévben is ingyenesen vehetnek részt az Alapítvány Oktatási Hivatal (OH) és Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) által akkreditált, „Új lehetőségek a pénzügyi nevelésben” c. 40 órás blended képzésein.

MoneyTours kalandjáték

2023 januártól öt bázisiskolában – Dunaújváros, Győr, Kisújszállás, Pest és Szeged helyszíneken- a MoneyTours pénzügyi kalandjáték fejtörői teszik még izgalmasabbá a pénzügyi nevelést. A játékban résztvevő csapatoknak egy osztálykirándulást kell megtervezniük. A kalandjáték állomásai segítségével a tervezés szempontjait látják át a fiatalok. A MoneyTours szórakoztató kihívásain keresztül a tanulás így élménnyé válik.

A bázisiskolák elérhetőségéről, a korosztályonként választható foglalkozásokról és a kihelyezett tanórai lehetőségekről további információ a Pénziránytű Alapítvány honlapján is elérhető.