A miniszter arról számolt be, hogy az Audi és Győr fejlődése szorosan összekapcsolódik egymással, de a vállalat a magyar gazdaság sikereihez is jelentősen hozzájárult az utóbbi időszakban öt nagyon fontos ponton.

Az Audi tevékenysége nélkül nem lett volna lehetséges a beruházási és exportrekordok megdöntése az elmúlt években, miután a cég eddig körülbelül 4500 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre, s mára az egyik legfőbb exportőr hazánkban, aminek köszönhetően Magyarország a kivitel tekintetében a 34. helyen áll a világranglistán, miközben lakosságszámát illetően csak a 95 – tudatta.

A Győrben legyártott 1,6 millió motor és rekordszámú, 171 ezer autó nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy tavaly az autóipar termelési értéke 31 százalékos növekedéssel áttörte a 10 ezer milliárd forintos "üvegplafont" – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a cég hazai üzemének tetején található Európa legnagyobb hasonló naperőműve, s ez segít abban, hogy Magyarország ma a világ azon húsz állama közé tartozhat, amelyek a károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan tudják növelni a gazdasági teljesítményüket.

Majd a foglalkoztatási csúcsot érintette, emlékeztetve, hogy az Audi a koronavírus-járvány idején sem építette le a munkavállalói létszámát, sőt a kormányzati támogatások segítségével újabb beruházások mellett döntött, így mára több mint 12 ezer embert foglalkoztat közvetlenül.

Végül rendkívül fontosnak nevezte azt is, hogy az Audi nagymértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához, vagyis ahhoz, hogy a „Made in Hungary” időszakából az „Invented in Hungary” időszakába kel át éppen az ország.

Hogy immár a magasabb hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztés és innováció is egyre nagyobb szerepet játszik a magyar gazdaság növekedési pályán tartásában, abban az Audi is kifejezetten fontos szerepet játszik

– fogalmazott.