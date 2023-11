Az uniós átlag dupláját teszik ki a hazai gáztárolói kapacitások Számottevő biztonságot jelent, hogy a magyar gáztárolókban az ország éves fogyasztásának nagyjából 65 százalékának megfelelő mennyiségű gázt lehet elraktározni. Európa legtöbb állama ennél jóval szerényebb készleteket tud csak felhalmozni: a németek, az olaszok, a franciák például csak fogyasztásuk harmadát-negyedét képesek eltárolni, miközben több országban a tíz százalékot sem ér el ez az arány - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. Mint arról legutóbbi összeállításában a Magyar Nemzet is beszámolt, a legnagyobb gázmennyiség – nem meglepő módon – Németország tárolóiban fér el. Ám az már meglepő lehet, hogy a sorban Olaszország, Hollandia, Franciaország és Ausztria után Magyarország következik, a maga 6,3 milliárd köbméteres – másképpen mondva 68,6 terrawattórás – tárolási kapacitásával. A hatodik hely is kiváló, de Magyarország pozíciója ennél is jobb, ha azt vizsgáljuk: mire elég az adott ország tárolóiban elhelyezhető gáz mennyisége. A teljes cikk ITT olvasható.