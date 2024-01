A hét utolsó munkanapjától tehát az üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 590 Ft/liter,

gázolaj – 625 Ft/liter.

A nagykereskedelmi áremelés várhatóan a kiskereskedelembe is begyűrűzik, ezért a benzinkutakon is ugyanennyivel emelkedhetnek az árak. A Világgazdaság megjegyzi ugyanakkor, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az egyes töltőállomások akár 10-20 forinttal is eltérhetnek.