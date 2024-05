Kemenes Barta Edit, a manufaktúra ügyvezető igazgatója elmondta: a cég 2011-ben 60 négyzetméteren, öt fővel kezdte meg működését. 2015-re immár 35 fővel, 550 területre bővültek, és még abban az évben megnyitották az első cukrászdájukat Biatorbágyon. A cukrászüzem jelenleg több mint 300 partnerrel rendelkezik és havonta körülbelül 3500 megrendelést teljesít, melyeket saját szállítóeszközeikkel juttatnak el partnereinkhez. Mára a termelőegység mellett franchise rendszerben 9 cukrászdát is működtetnek. Filozófiájuk a kezdetektől fogva az, hogy természetes alapanyagokból, házias receptek alapján, hozzáadott tartósítószer nélkül készüljenek a termékeik. Ehhez most is és a jövőben is ragaszkodni fognak – tette hozzá.