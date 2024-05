A Kun-Malom Grain Kft. a Vidékfejlesztési Program támogatásával az „élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” pályázat segítségével megvalósuló új malomüzemének alapkőletétele zajlott kedden, a cégcsoport Villamos utca 1. szám alatti telephelyén.Mint ifj. Szatmári Zoltán, stratégiai vezető, tulajdonos köszöntőjében elhangzott, az 1,5 milliárd forintos beruházáshoz mintegy 735 millió forint kormányzati támogatást kapott a cégcsoport.

Varga Mihály

Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW Archív

Az összegből új gabona feldolgozó üzemet építenek, így a feldolgozó termékpaletta is bővül a közel 1700 négyzetméter hántoló és 1000 négyzetméter új terménytároló teszi majd lehetővé a napi 48 tonna kapacitású feldolgozást.

Az üzem mellé napelempark is épül, ami biztosítja a biztonságos és gazdaságos energiaellátást.

Az új gyártókapacitás olyan speciális gabona termékeket is képes lesz előállítani, amelyek korábban hiányoztak a termékpalettáról. A beruházással a meglévő 24 silót is felújítják majd, és 15 új munkahelyet is teremt az új üzem.

Az alapkőletételen Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett. A miniszter többek között elmondta:

A magyar gazdaság idén és jövőre is az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet.

– ezt az állítását pedig az Európai Bizottság előrejelzése is alátámasztja. F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, valamint Szepesi Tibor polgármester is üdvözölte beszédében a beruházást, amely illeszkedik a városképhez is, a térség mezőgazdasági vállalkozásai számára pedig egy biztos átvételi, termeltetési lehetőséget biztosít majd.