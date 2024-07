Mint mondta, a legtöbbeknek idén sem volt dolguk, hiszen az adatszolgálatásra kötelezettek (például a munkáltatók) adataiból dolgozott a NAV. Ha viszont a rendelkezésre álló adatokon kívüli forrásból, például lakáskiadásból volt bevétele bárkinek, azt be kellett írnia a tervezetbe. Emlékeztetett: míg korábban, ha valaki nem nyújtotta be a bevallást, mulasztási bírsággal számolhatott, most viszont magánszemélyként akkor is van benyújtott adóbevallása, ha rá sem nézett: május 21-én automatikusan érvényessé váltak a bevallási tervezetek.