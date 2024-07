A türelmi időt és az egyes felmentési eseteket a 450/2024. kormányrendelet tartalmazza, azaz a Mohu senkinek sem adhat attól eltérő haladékot, illetve felmentést. Negatív tapasztalat, hogy egyesek sikeres termékaudit nélkül helyeznek piacra termékeket, emiatt bár a fogyasztó vásárláskor kifizeti az ötvenforintos betétdíjat, mégsem tudja visszaváltani a palackot, amíg az azon lévő vonalkód a sikeres audit után nem aktiválódik.

Fontos, hogy a korábbi csomagolásban lévő termékek forgalmazása, azaz gyakorlatilag árusítása nincs határidőhöz kötve, azok a szavatossági időn belül továbbra is szabadon értékesíthetők.

Ezért a fogyasztó – különösen a lassabb forgási sebességű szeszes italok esetében – akár még több hónapig találkozhat nem betétdíjas palackokkal is a polcokon, ez teljes mértékben szabályos.

Jelenleg naponta mintegy négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül. Ezekhez még ezen a héten csatlakoznak a kézi visszaváltó pontok is. Ez a szám a rendszer felfutása után várhatóan napi több millió palackra emelkedik, a növekedést azonban már most is napról napra tapasztalja a Mohu.

