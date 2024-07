Klasszikus példa, hogy nincs idő a megállásra, a munkának mindig mennie kell

„A tréningek iránti nyitottság is fontos szempont. Sokszor érezzük azt, hogy a cégek nem tudják eldönteni, kijelöljék-e a munkatársaikat különböző képzésekre, vagy megvárják, amíg ők maguk jelentkeznek rájuk. Vannak olyan szakmák, ahol nagyobb a fejlődési vágy, vagy jobban szeretnék tartani a lépést a változásokkal, ilyen például a sales, marketingkommunikáció vagy az orvos-műszerész. A kékgalléros (fizikai jellegű) munkakörök esetében tapasztaljuk, hogy nehezebben tudják kivenni a munkavállalókat, de az igény itt is egyre több alkalommal merül fel” – magyarázta a vezérigazgató.

Klasszikus példa, hogy nincs idő a megállásra, a munkának mindig mennie kell, ezért házon belül kell dönteni, hogy mikor lehet egy napot erre a célra fordítani. „Ha tologatjuk a képzést, sose jön el az ideje, pedig lehet, régóta vágyunk arra, hogy változás legyen a szervezetben, és elősegítsük a kollégáink fejlődését” – fogalmazott, hozzátéve, vannak témák, amelyek személyes jelenlétet igényelnek, ezek ereje is nagyobb tud lenni, a kapcsolódás, a kohézió és a csoportdinamika is másképp működik ilyenkor, de egyre többet lehet online is megvalósítani.

A pandémiás időszak a tréningszakmát is átformálta, a Covid óta például már online is lehet csapatépítőt tartani – mutatott rá Pablényi. Úgy gondolja, a fluktuáció csökkentéshez, a munkaerő megtartáshoz is hozzájárulnak a képzések, és erről a HR-esek is így vélekednek.

Sokan gondolják úgy, hogy nem jogosultak a forrás igénylésére

A GINOP Plusz-3.2.1–21 esetében a korábbi pályázatokhoz képest a döntési folyamat jelentősen lerövidült, mindössze 8–14 napra. Ez a lehetőség egész Magyarország számára elérhető, így a Pest vármegyei és budapesti cégek is jogosultak indulni a pályázaton. Ez azért fontos, mert hiába fut a pályázat harmadik üteme, sok vállalat még mindig úgy gondolja, hogy nem jogosult a forrás igénylésére. Emiatt is támogatjuk a cégeket díjmentes jogosultságvizsgálattal. Ez lehetővé teszi, hogy a társaságok gyorsan hozzájussanak a szükséges forrásokhoz, és elkezdjék a képzéseket. A projektek megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre – közölte Pablényi Attila.