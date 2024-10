kisebbségi tulajdonosként ezentúl is partner lesz az osztrák állam, amit személyesen is fontosnak tart, mert a cél az, hogy a GYSEV regionálisan is jelentős szereplővé nőhesse ki magát, amelynek nemcsak a magyarok és az osztrákok, de a közép-európai térség polgárai is haszonélvezői lesznek.