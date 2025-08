Otthon Start Program: kedvező hitel, átlátható költségek

Az indulásnál ugyan van néhány alapvető költség, de ezek mértéke jól behatárolható, átlátható, és kifejezetten kedvezőnek számít a piaci viszonyokhoz képest. Cikkünkben megmutatjuk, milyen díjakra érdemes előre felkészülni az Otthon Start Program igénylése esetén.

Az Otthon Start Program kivételes lehetőséget biztosít, viszont érdemes a felmerülő költségekkel is kalkulálni

Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás: Illusztráció / MW archív

Az Otthon Start Program

Szeptember elsejétől igényelhető az Otthon Start Program, amely rendkívül kedvező feltételekkel biztosít lehetőséget azok számára, akik első ingatlanjuk megvásárlását tervezik. A fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel piaci viszonylatban is kiemelkedő ajánlatnak számít, hiszen az elérhetősége nem függ sem életkortól, sem családi állapottól, sem pedig gyermekvállalástól.

A konstrukció egyik előnye, hogy legalább 10 százalék önerő mellett vehető igénybe, és akár 25 éves futamidővel is elérhető. Ez a támogatási forma épp ezért különösen vonzó lehet azoknak a fiatal felnőtteknek és pároknak, akik még nem rendelkeznek saját ingatlannal, de hosszú távon szeretnék megteremteni otthonukat.

Milyen költségek merülhetnek fel az igényléskor?

Fontos, hogy az érdeklődők ne csak az önerővel kalkuláljanak, hanem a kapcsolódó egyszeri költségeket is vegyék figyelembe a pénzügyi tervezés során. A hitel biztosítékaként az állam javára jelzálogjogot jegyeznek be, valamint a kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig elidegenítési és terhelési tilalom is érvénybe lép. Ezek bejegyzésénél számolni kell a földhivatali eljárási díjjal is.

Az ingatlanra a támogatott személynek kötelező lakásbiztosítást kötni, melynek elvárt feltételeit a kölcsönszerződés részletesen rögzíti. Továbbá, közjegyzői díj is fizetendő az igénylő részéről.

A hitelintézet az igénylés és a kölcsön folyósítása kapcsán legfeljebb 30 ezer forint díjat számíthat fel — ebbe viszont nem tartozik bele az értékbecslés és a helyszíni szemle költsége. Ha a hitelfelvevő piaci lakáshitelt is igényel ugyanazon célra, a bank erre legfeljebb a 2025. május 30-án alkalmazott díjszabása szerint számíthat fel költséget. Fontos kiemelni, hogy ezek az összegek a maximum értékeket határozzák meg, így akár a vártnál alacsonyabbak is lehetnek.