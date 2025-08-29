Progresszív rendszer: súlyos kockázatokra figyelmeztet az elemző

Az egykulcsos személyi jövedelemadó (SZJA) 2010‑es bevezetése kedvezően hatott a munkavállalási hajlandóság növekedésére, ennek révén a gazdasági növekedésre is. A korábbi többsávos rendszer – különösen az átlagbér környékén – visszafogta a munkakínálatot – nyilatkozta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője. Az egykulcsos adó kedvezőbb a családoknak, felsorolta, miért.

A Tisza-adó, azaz a progresszív adózás első látásra vonzónak tűnhet a magas jövedelműek extra megadóztatásával, ám Árokszállási szerint ennek több komoly kockázata is van. Ezek: