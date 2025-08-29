augusztus 29., péntek

Tisza-adó

1 órája

Progresszív rendszer: súlyos kockázatokra figyelmeztet az elemző

Címkék#átlagbér#Árokszállási Zoltán#szürkegazdaság

A progresszív személyi jövedelemadó nem feltétlenül jelentene magasabb állami bevételt, sőt akár a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást is visszafoghatja – figyelmeztet Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője.

MW
Progresszív rendszer: súlyos kockázatokra figyelmeztet az elemző

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Az egykulcsos személyi jövedelemadó (SZJA) 2010‑es bevezetése kedvezően hatott a munkavállalási hajlandóság növekedésére, ennek révén a gazdasági növekedésre is. A korábbi többsávos rendszer – különösen az átlagbér környékén – visszafogta a munkakínálatot – nyilatkozta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője. Az egykulcsos adó kedvezőbb a családoknak, felsorolta, miért. 

A Tisza-adó, azaz a progresszív adózás első látásra vonzónak tűnhet a magas jövedelműek extra megadóztatásával, ám Árokszállási szerint ennek több komoly kockázata is van. Ezek: 

  •  a magasabb adókulcsok visszafogják a munkavállalást,
  • vagy ösztönözhetik az adófizetők alternatív – akár legális – megoldások keresését, 
  • ami miatt a várható többletbevétel elmaradhat, 
  • miközben a gazdasági növekedés is lassulhat 
    Másrészt a foglalkoztatók és munkavállalók érdeke is az adó elkerülése: a zsebbe fizetés miatt növekszik a szürkegazdaság, amely tovább rontja az állam bevételeit - emeli ki a Világgazdaság cikke.  

Az egykulcsos adó kedvez a családoknak

Ugyanakkor az egykulcsos rendszer jól kombinálható célzott családi adókedvezményekkel. Árokszállási hangsúlyozza, hogy ezek különösen a legalacsonyabb jövedelmű háztartásokat segíthetik, miközben nem ösztönöznek adóelkerülésre vagy a bejelentett jövedelmek csökkenésére. A cikk rámutat további potenciális veszélyekre is. Például egy progresszív rendszer hátrányosan érintheti a több eltartottat nevelő háztartásokat, és fokozhatja a szürkegazdaságot. 

Az ÁFA‑kulcs csökkentése sem jelent egyértelmű megoldást, hiszen a kereskedők gyakran „lenyelik” az áfacsökkentést, míg az állam bevételének nagy része áfából származik – az áfabevételek kiesése ezért súlyosan ronthatná a költségvetési egyensúlyt.

Árokszállási szerint nem zárható ki egy pluszadókulcs bevezetése – például az átlagbér kétszerese felett –, ám a vonatkozó kutatások több mint tízévesek, és azóta fejlődött az adófizetési morál. Ez azt jelentheti, hogy ma már kisebb a jövedelemeltitkolás kockázata, mint régebben gondolták. 

A jelenlegi helyzetben nem az egykulcsos SZJA megszüntetése tűnik megoldásnak, hanem a támogatások finomhangolása és igazságosabb rendszerré tétele. Az is egy lehetséges irány, hogy a célzott támogatásokat – például a családi kedvezmények, CSOK és otthonteremtési támogatások – jövedelmi határhoz kötnék, hogy a legmagasabb jövedelműek arányában kevesebb kedvezményhez jussanak, miközben az alacsonyabb jövedelműeket továbbra is támogatnák. 

A teljes cikket itt olvashatja el.

