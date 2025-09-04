Meghosszabbítja együttműködését a 4iG és az Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet aktív szerepet vállal a digitális felzárkóztatásban, mert a digitális szegénység ma már nemcsak technikai hátrányt jelent, hanem komoly társadalmi kirekesztéshez is vezethet. Aki nem fér hozzá az internethez vagy nem tudja használni a digitális eszközöket, annak jelentősen csökkennek a továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyei. A segélyszervezet ezért nemcsak a rászorulók digitális esélyeit javítja, hanem saját szociális intézményeiben is fejleszti a digitális infrastruktúrát, és munkatársait is képzi annak érdekében, hogy gyorsabb, hatékonyabb és célzottabb segítséget nyújthasson a leginkább rászorulóknak.

Gyerekek digitális kompetenciáinak fejlesztése az Ökumenikus Segélyszervezet programján belül

Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

A segélyszervezet céljait támogatva a 4iG Csoport 2023–2025 között 161 millió forint értékű adománnyal segítette a digitális fejlesztéseket. A sikeres együttműködés folytatásaként a partnerséget újabb két évre meghosszabbították, így a 4iG Csoport stratégiai távközlési és digitális partnerként összesen további 200 millió forint értékben járul hozzá a szervezet jótékonysági és társadalmi tevékenységéhez. A stratégiai partnerség részeként – az IT-eszközökkel és -szolgáltatásokkal való támogatás mellett – a 4iG csoport egyéb eszközökkel is támogatja a szervezet programjainak megvalósulását, így például önkéntes közösségével részt vesz az Ökumenikus Segélyszervezet karitatív tevékenységében is.

Stratégiai partnerként 2023 óta támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezetet, mert hisszük, hogy a szervezet működésének megerősítésével közösen tudunk tenni a digitális esélyegyenlőség előmozdításáért, valamint azért, hogy minél több rászoruló közösség számára váljanak elérhetővé a digitális világ nyújtotta lehetőségek, határon innen és túl. Fontos számunkra, hogy a technológiai eszközök biztosítása olyan átfogó társadalmi küldetést szolgáljon, amely valódi esélyt teremt a rászorulóknak

– mondta a megállapodás aláírásakor Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.

Segélyszervezetünk stratégiai célkitűzései között kiemelt helyen van mind a digitális szegénység elleni küzdelem, mind a szervezet munkájának digitalizációja és ezáltal még hatékonyabbá tétele. Hálásak vagyunk, hogy ebben a jövőbe mutató munkában stabilan számíthatunk a 4iG Csoportra, amit az újabb kétéves stratégiai megállapodás is megerősít

– hangsúlyozta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.