A brüsszeli hibák ellenére Magyarországon működik Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Aero Space Power friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a polgári légijárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat több mint kétmilliárd forint értékű bővítési projektet hajt végre a kisvárdai telephelyén, amihez az állam félmilliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve a munkavállalói létszám kétszáz fölé emelését.

Beszédében kifejtette, hogy a cég még világszinten is egyedülálló repülőgépalkatrész- és turbinajavítási képességeket hozott létre a kínai, az amerikai és az európai légügyi hatóságok elismerésével.

A világon közlekedő repülőgépek egy jelentős részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak

− mondta.

A magyar gazdaságban mindig különösen meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak, és mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik

− fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világban földrengésszerű politikai és gazdasági változások zajlanak, amivel párhuzamosan Európa versenyképessége drámai mértékben romlott a súlyos brüsszeli vezetési hibák következtében.

Ez kijelöl a számunkra egy fontos feladatot, mégpedig azt, hogy a magyar gazdaságot, amennyire csak lehet, mentesítsük a rossz brüsszeli döntések negatív hatásaitól

− fogalmazott.