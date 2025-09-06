szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két húzás hetente

3 órája

Új korszak a Hatoslottónál: több mint egy év és 90 ember munkája kellett a változáshoz

Címkék#függvény#hatoslottó játék#árak#telitalálat

Megváltozik a Hatoslottó menetrendje: szeptember 4-től heti két sorsolást tartanak, a vasárnapi mellett csütörtökön is. A fejlesztésen közel kilencven szakember dolgozott másfél éven át, amelyhez tizenhárom informatikai rendszer módosítása kellett.

MW
Új korszak a Hatoslottónál: több mint egy év és 90 ember munkája kellett a változáshoz

A Hatoslottó megújításának receptje: 15 hónap, mintegy 90 ember és 13 informatikai rendszer

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Szerencsejáték Zrt. közleményében jelezte: ma már a játékosok gyorsabb eredményekre és dinamikusabb játékélményre vágynak. Ez a megváltozott igény indokolta, hogy – a hagyományok megőrzése mellett – a Hatoslottó szeptembertől heti két sorsolásra váltson. 

A játék, amelyet a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismer, Magyarország második legismertebb lottója, és 37 év után újul meg: a heti kétszeri sorsolás nemcsak pörgősebbé teszi a játékot, hanem több nyerési esélyt is kínál a játékosoknak.

A változások részeként a játékosok szeptember 1-jétől új segédszelvényt használhatnak, amelyen a megszokott vagy véletlenszerűen kiválasztott számok jelölhetők be. Az eddigi heti vagy ötheti feladás helyett pedig lehetőség nyílik arra is, hogy egyetlen játék beküldésével akár több sorsolásra – 2, 5 vagy 10 húzásra – is feladják a szelvényt.

A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél. 

A fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. 

A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege: 1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény. 

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását a játék jellegéhez méltó módon kívánja megünnepelni. A Hatoslottó ugyanis a kezdetektől számítva több mint 10 évig vidékjárásáról volt híres, ezért ehhez kapcsolódóan idén egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozat várja az ország minden részén a játékosokat és a nem játékosokat egyaránt. 

A szeptember 4-től egészen október közepéig tartó rendezvénysorozaton több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve számos településen épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében ezeken a helyszíneken legendás magyar előadók és közönségkedvenc zenészek lépnek fel. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu