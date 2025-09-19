Így morzsolná szét a Tisza-csomag a magyar középosztályt

Radikális adóemelésre készül a Tisza Párt. Magyar Péter pártja a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos rendszert vezetne be a Tisza-csomag keretében, amely mindössze évi bruttó ötmillió forintos jövedelemig tartaná fenn a jelenlegi kulcsot, 5 és 15 millió között 22 százalékot, afölött pedig 33 százalékot érvényesítene – ez derül ki a kiszivárgott információkból – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Forrás: Századvég

A Tisza-csomag mindenkit érint

A Századvég legújabb elemzése részletezi:

a Tisza eltörölné az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket,

valamint új terheket vetne ki a háztartások megtakarításaiból keletkező tőkejövedelmekre is.

A Tisza-csomag mindemellett nemcsak a háztartások bevételeit csökkentené, de a nehezen elkerülhető kiadásaikat is növelné. Magyar Péter ugyanis átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését is.

A lépéssel jelentősen szűkülne Magyarország energiapiaci mozgástere, ami drasztikus áremelkedéshez vezetne: az üzemanyagok ára ezer forint fölé, a lakossági áram- és gázszámlák pedig a jelenlegi három és félszeresére emelkednének.

Mivel a Tisza-csomag eddig kiszivárgott részletei is széles körű felháborodást váltottak ki, ezért Magyar Péter megpróbálta letagadni azokat. A botrány azonban nem csendesedik, ugyanis több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztotta a baloldali párt adóemelési szándékát, sőt rámutattak, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat. Ugyanis ahogy Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon elmondta: a párt adóemelési terveiről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak, illetve „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”.